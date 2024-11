Soldi più una contropartita, ecco la mossa che spiazza il Milan e che complica, e non di poco, il mercato rossonero futuro.

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e le grandi manovre di rafforzamento iniziano ad articolarsi in modo sempre più frenetico e intenso. Non fa eccezione il Milan che, così come ammesso da Ibra, se ci sarà necessità e occasione cercherà di piazzare qualche colpo per dare maggiore forza a Fonseca e alle ambizioni della squadra.

Non mancano però le insidie, le buche da evitare o quantomeno da aggirare per non perdere i propri obiettivi, sia in entrata che in uscita. L’ultima indiscrezione di uno scambio più soldi spiazza il Milan complicandone di molto i propri piani di azione.

Il messaggio di Ibra sul mercato e lo scambio che preoccupa

Le parole di Ibra sul mercato suggeriscono che qualche operazione potrà essere compiuta a gennaio, soprattutto per colmare quelle negligenze che anche contro lo Slovan sonno emerse in modo evidente e lampante. Sulla scrivania dello svedese e di Moncada i nomi non mancano affatto, anzi. Da settimane si monitora un giocatore che potrebbe essere perfetto per inserirsi nello scacchiere tattico di Fonseca e aggiungere qualità al reparto ma, le ultime indiscrezioni, raccontano di una trattativa parallela che vede coinvolto il Milan che potrebbe ribaltare tutto. Si tratta di uno scambio più soldi che potrebbe spiazzare i rossoneri e complicarne di netto i piani mercato.

Milan spiazzato e addio colpo?

Come il Milan, anche la Juventus sta seguendo con interesse vari giocatori, tra cui spicca il giovanissimo Patrick Dorgu del Lecce. Il laterale danese, classe 2004, ha attirato l’attenzione di molteplici club, grazie alle sue prestazioni impeccabili, tanto da essere monitorato da vicino da emissari juventini durante le recenti sfide di campionato. La versatilità di Dorgu è per la Juve un fattore molto attrattivo: capace di agire sia da terzino che da esterno alto, la sua valutazione di mercato ha superato i 30 milioni di euro, cifra che testimonia l’interesse crescente attorno alla sua figura. Sebbene possa essere complicato strapparlo al Lecce già a gennaio, la Juventus potrebbe cercare – scrive Calciomercato.it – di inclinare la bilancia a proprio favore inserendo nella trattativa giovani promettenti come Mbangula, considerato sacrificabile da Giuntoli.

Patrick Dorgu

L’insidia estera

Non solo la Juve ma, nelle ultime ore, sarebbe emersa con prepotenza anche la concorrenza straniera sul giovane terzino leccese. Oltre alla Premier, con Tottenham e Chelsea interessante, anche il Bayer Leverkusen avrebbe sondato la pista. Tutti elementi che complicano e non di poco le cose per il Milan che aveva messo gli occhi addosso al terzino scoperto da Corvino.

