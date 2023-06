La Roc Nation Sport International, agenzia che cura gli interessi di Romelu Lukaku e Federico Dimarco, di proprietà del cantante Jay-Z, accoglie l’ennesimo calciatore dell’Inter all’interno della propria “squadra”. Si tratta del giovane centrocampista della Primavera, Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan.

Joining the #RocFam for full on pitch and off pitch representation. Welcome Aleksandar Stanković pic.twitter.com/SzHfIDX795

— Roc Nation Sports International (@RocNationSI) June 26, 2023