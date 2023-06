L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, ha detto la sua sugli sponsor dei nerazzurri e non solo

Al termine della presentazione del libro ‘Le nuove guerre del calcio‘ di Marco Bellinazzo, a cui era presente, l’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, si è concesso ai giornalisti presenti per rispondere ad alcune domande.

SOSTENIBILITÀ E SPONSOR-: «La sostenibilità oggi è fondamentale, ma si deve coniugare con la competitività in campo. Siamo alla ricerca di questi due elementi. Per quanto riguarda il main sponsor stiamo negoziando con degli interlocutori, il nome ad oggi non è possibile farlo ma ci auguriamo di averlo per l’inizio della stagione».

QUESTIONE STADIO –: «Da qui a breve siamo in attesa che la sovraintendente prenda una posizione, che ci venga comunicata l’esistenza o meno di un vincolo. Sulla base di questo potremmo capire quali sono gli orizzonti temporali e quali potrebbero essere le scelte. Con il Milan ad oggi esiste ancora il procedimento in essere che abbiamo depositato insieme nel 2019. Non ci sono comunicazioni differenti, finché non ci sono novità proseguiamo in tal senso».

ALTERNATIVE A SAN SIRO? –: «Stiamo lavorando anche ad un piano alternativo perché è corretto che si abbia. Per adesso abbiamo dei vincoli di confidenzialità e non possiamo dirlo, ma posso garantire che stiamo lavorando su un piano alternativo qualora l’opportunità di San Siro sfumasse».

SUL MERCATO –: «Come ci siamo detti la sostenibilità finanziaria e la competitività sul campo devono essere coniugate insieme. Marotta sta lavorando per una squadra competitiva come l’anno scorso, stiamo lavorando per rendere l’Inter competitiva anche nella prossima stagione».

L’articolo Antonello: «Sponsor? Stiamo negoziando, Marotta sta lavorando per mantenere…» proviene da Inter News 24.

