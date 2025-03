Dopo la “resa”, Furlani spiazza tutti con un colpo a sorpresa: il suo arrivo può riscrivere il futuro

Dopo la “resa”, Furlani spiazza tutti con un colpo a sorpresa. Il dirigente rossonero starebbe preparando una mossa davvero importante.

Il Milan cade ancora, questa volta in casa contro la Lazio di Baroni. A San Siro, è notte fonda, e le parole di Furlani nel pre-partita rivelano una verità che fa ancora più male del punteggio sul campo. La situazione è delicata e il clima attorno alla squadra è decisamente buio. Le dichiarazioni del dirigente hanno messo in luce la difficoltà di un progetto che stenta a decollare, alimentando il malumore tra i tifosi. La squadra è parzialmente in contestazione, con i supporters che, frustrati, esprimono il loro dissenso per una stagione che sembra ormai senza via d’uscita.

Dopo la “resa”, la mossa a sorpresa di Furlani

Il futuro del Milan appare ora decisamente molto meno roseo rispetto a quanto si poteva immaginare solo qualche settimana fa. La situazione è precipitata rapidamente e la squadra sembra essere in difficoltà. Tuttavia, dopo le parole forti di Furlani nel pre-partita, emergono voci che suggeriscono un piano per la rinascita. L’indiscrezione è di quelle che potrebbero fare tremare i tifosi: il dirigente avrebbe già individuato un profilo in grado di risollevare le sorti della squadra. Se confermata, questa mossa potrebbe davvero cambiare le carte in tavola, portando un nuovo slancio al Milan per il futuro.

Furlani mette nel mirino il colpo di lusso

Il Milan ha messo gli occhi su un giovane promettente del calcio italiano, decisamente pronto a lasciare il segno nella massima serie. Questo interesse – scrive SpazioMilan.it – si concentra in particolare su Koni De Winter, difensore centrale attualmente in forza al Genoa. Cresciuto nel vivaio della Juventus, questo classe 2002 ha già dimostrato non solo solide capacità difensive ma anche un certo talento realizzativo, elementi che non sono sfuggiti all’attenzione dell’alta dirigenza milanista. Se da un lato il club rossonero valuta con attenzione le prestazioni di De Winter, dall’altro deve tenere in considerazione l’interesse di squadre oltremanica. La chiarezza del talento del giovane belga non è infatti un segreto limitato all’Italia, attirando le attenzioni di vari club della Premier League. Ciò rende la competizione per la sua acquisizione ancora più vibrante ed aperta a diversi sviluppi. Non sorprende che l’entourage del giocatore sia diventato un punto focale delle speculazioni e delle strategie di mercato. La strategia del Milan per l’assunzione di De Winter richiederà pazienza e abilità negoziali. Con una valutazione che si aggira attorno ai 25 milioni di euro, il costo del cartellino non è trascurabile, soprattutto considerando che il Genoa ha già dimostrato la sua fermezza respingendo offerte rilevanti in passato. Inoltre, un eventuale trasferimento implicherebbe anche un ritorno economico per la Juventus, che detiene il 20% dei diritti economici sul giocatore.

