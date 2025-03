Ibra “paga” la clausola per portarlo al Milan: bomba dalla Spagna, “pronto” lo scambio da record per l’estate

Ibra “paga” la clausola per portarlo al Milan. Dalla Spagna giunge un’indiscrezione che potrebbe stravolgere il prossimo mercato.

Ancora una sconfitta per il Milan, la terza consecutiva, e la situazione si fa sempre più critica. A San Siro, il clima è surreale: dal 15esimo minuto in poi, il pubblico ha intonato un coro univoco e carico di rabbia: “Cardinale devi vendere, vattene”. Un segnale di protesta nei confronti della dirigenza che non lascia spazio a interpretazioni. Con la squadra in crisi e il gioco che manca, il futuro di Conceicao è appeso a un filo. Le prossime ore potrebbero essere decisive, con l’ipotesi di un esonero che sembra ormai sempre più concreta.

La necessità di una svolta

Dalla notte di San Siro, l’ennesima a tinte oscure, il destino del Milan sembra ormai delinearsi in modo chiaro. A giugno, molti giocatori potrebbero lasciare Milanello, e nemmeno i big sono esclusi. La situazione è drammatica, con il futuro della squadra incerto e la contestazione dei tifosi sempre più accesa. Tuttavia, in questo marasma emerge un’indiscrezione proveniente dalla Spagna che potrebbe cambiare radicalmente il morale sotto i tacchi dei tifosi rossoneri. Secondo le voci, un top player di grande valore potrebbe essere pronto a vestire la maglia del Milan, accendendo speranze di riscatto e rinascita.

Ibra “paga” la clausola per portarlo al Milan

Il rendimento altalenante di alcuni dei pilastri della squadra, tra cui Leao, Maignan e Theo Hernandez, ha segnalato l’esigenza di un cambio. In particolare, la situazione di Leao diventa sempre più oggetto di indiscrezioni, con la possibilità che il giocatore possa lasciare il club rendendosi sempre più concreta. Questo scenario spinge il Milan a esplorare le opzioni sul mercato per garantirsi un sostituto all’altezza del talento del portoghese. In mezzo a voci che suggeriscono possibili nuovi arrivi e partenze, il Milan guarda al Barcellona, dove potrebbe trovare il sostituto ideale in Raphinha. Il brasiliano, che sta dimostrando un ottimo rendimento con la maglia dei blaugrana, potrebbe essere l’ideale sostituto grazie a una clausola rescissoria nel suo contratto – scrive ‘Todofichajes.com’ – valutata intorno ai 70 milioni di euro. Un importo impegnativo, ma non proibitivo per il club rossonero, specie se la cessione di Leao dovesse concretizzarsi verso la squadra catalana. Il trasferimento di Raphinha al Milan non è privo di ostacoli. L’ostacolo più significativo è rappresentato dall’ingaggio del giocatore, che si aggira attorno ai 12 milioni di euro. Nonostante la difficoltà, esiste la speranza di poter negoziare un adeguamento dello stipendio che soddisfi entrambe le parti, tenendo vivo l’interesse dei rossoneri per il talento brasiliano.

Leggi l’articolo completo Ibra “paga” la clausola per portarlo al Milan: bomba dalla Spagna, “pronto” lo scambio da record per l’estate, su Notizie Milan.