Terza sconfitta in fila: ora la crisi non ha davvero più fine.

Dopo il pareggio valsa l’eliminazione dalla Champions contro il Feyenoord il Milan non è più riuscito a fare punti. Dalle partite contro Torino, Bologna e Lazio dovevano arrivare almeno 7 punti, invece non ne è arrivato nessuno. E mentre la società freme in attesa di giugno, Conçeicao finisce di nuovo alla gogna. Le parole del mister e di Gabbia sono state abbastanza esplicative…

Conçeicao: “In queste situazioni le scarpe sono bollenti”

Conceiçao si è mostrato molto affranto davanti alle telecamere: “Il momento non è per niente facile. I giocatori sentono le vicende relative al club. Dobbiamo dare il massimo per cambiare anche gli episodi negativi. Abbiamo parlato di questo ambiente, a me non è mai successo. Quando è così le scarpe sono bollenti. La squadra ha carattere e voglia, abbiamo pareggiato in 10 e potevamo vincere. Loro mi danno risposte positive in allenamento, ma l’allenamento è l’allenamento e la partita è la partita. Tutte le partite qui sono decisive e non è facile“. Anche Gabbia si è mostrato molto deluso, e un filo polemico: “C’è tanta delusione nello spogliatoio. Dobbiamo compattarci ed essere più squadra. Mancano 11 partite e dobbiamo giocarle al massimo. Non sta a me commentare cosa dice il mister.“

“La prossima andrà meglio”

Quanti tifosi milanisti dopo la partita contro il Torino e dopo quella contro il Bologna lo hanno pensato? “Vabbè, ci può stare una sconfitta, la prossima andrà meglio” e invece no. I rossoneri sembrano incapaci di uscire da una crisi nella quale ci si sono cacciati da soli. Una squadra dove la rosa non sta rendendo, dove due allenatori sembrano non averci capito nulla e dove la società sembra sbagliare quasi di proposito. Ormai non ha più senso sperare nelle prossime partite, si può solo pensare organizzare bene il prossimo anno, in modo da evitare figuracce.

Leggi l’articolo completo Conçeicao, la reazione dopo Milan-Lazio in diretta TV, su Notizie Milan.