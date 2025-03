Esonero Conceiçao: sprofondo Milan, a San Siro cala il sipario sulle speranze di rimonta Champions

Crisi Milan: terza sconfitta consecutiva in campionato e contestazione. Le ultime da San Siro

San Siro ha vissuto un’altra serata di delusione per il Milan, sconfitto dalla Lazio davanti a un pubblico frustrato e in aperta contestazione. L’atmosfera nello stadio ha rispecchiato le difficoltà di una squadra in crisi, incapace di reagire nei momenti decisivi della stagione. Con questa terza sconfitta consecutiva, il distacco dal quarto posto si è ampliato in modo preoccupante, riducendo al minimo le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. L’andamento altalenante ha alimentato il malcontento tra i tifosi, che chiedono risposte chiare alla dirigenza.

Sotto esame la posizione di Conceicao

Dopo il fischio finale, le discussioni tra i giornalisti in tribuna stampa si sono concentrate sulle conseguenze di questo risultato negativo. La delusione per l’ennesima prestazione sottotono si è trasformata in interrogativi sul futuro della panchina rossonera. Il tecnico portoghese ha lasciato il campo con il volto teso, consapevole della situazione critica. Tra le ipotesi più insistenti, quella di un cambio in panchina è tornata a circolare con insistenza, anche se ufficialmente non sono – per ora – arrivate conferme. La società ha scelto una linea prudente, senza lasciar trapelare indicazioni chiare sulle prossime mosse.

Conceicao resta o verrà esonerato?

Nel pre-partita, l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, aveva ribadito la fiducia in Conceicao, escludendo un cambio imminente. Tuttavia, dopo l’ennesimo risultato negativo, le certezze sembrano vacillare. La classifica condanna i rossoneri a una posizione inattesa a questo punto della stagione, con il rischio concreto di restare fuori dalle competizioni europee. Il gol decisivo di Pedro al 98′, su rigore concesso per il fallo di Maignan su Isaksen, ha reso amara la serata. Le prossime ore saranno determinanti per capire se la dirigenza confermerà la fiducia nel tecnico o se si aprirà ufficialmente la ricerca di un sostituto.

