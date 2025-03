Milan-Lazio: l’incubo continua, terza sconfitta consecutiva per i rossoneri

Ora la Champions è un miraggio: bisogna salvare il salvabile

La squadra di Conceição incassa la terza sconfitta di fila, allontanandosi di ben nove punti dalla quarta posizione, attualmente occupata dai biancocelesti in attesa del match tra Juventus e Verona. In avvio, Dia ha una grande occasione, mentre Pavlovic rischia di segnare un autogol prima del vantaggio di Zaccagni. Conceição prova a cambiare le carte in tavola inserendo Joao Felix prima dell’intervallo (fuori Musah), ma Zaccagni sfiora la doppietta. Nella ripresa, Joao Felix e Zaccagni si rendono nuovamente pericolosi. Pavlovic viene espulso al 67′, ma Chukwueze trova il pareggio. Nel recupero, Maignan atterra Isaksen in area: Pedro trasforma il rigore decisivo, regalando la vittoria alla sua squadra.

La cronaca del primo tempo

Il primo tempo di Milan-Lazio è stato un concentrato di emozioni, con occasioni da gol da entrambe le parti e un ritmo di gioco elevato. La Lazio ha mostrato grande pericolosità in fase offensiva, mettendo più volte in difficoltà la difesa rossonera. Decisivo Maignan con una parata miracolosa su Dia al terzo minuto, ma nulla ha potuto sul gol di Zaccagni, bravo a sfruttare una respinta corta del portiere francese. Dalla Curva Sud, intanto, arrivano dei cori contro Cardinale. Il Milan ha faticato a contenere le iniziative avversarie, soprattutto sulla fascia sinistra, dove Nuno Tavares ha creato diversi pericoli. In fase offensiva, i rossoneri hanno avuto qualche buona occasione con Reijnders e Leao, ma senza riuscire a concretizzare. Da segnalare anche l’uscita dal campo di Musah, sostituito da Joao Felix, una mossa che ha cambiato l’assetto tattico del Milan. Nel finale della prima frazione, la Lazio ha sfiorato il raddoppio con Zaccagni, che ha calciato di poco a lato.

La sintesi del secondo tempo

Il secondo tempo di Milan-Lazio è stato un susseguirsi di emozioni, con entrambe le squadre alla ricerca del gol. La Lazio ha iniziato con un’occasione di Zaccagni, che ha sfiorato il palo con un tiro a giro. Il Milan ha risposto con un’azione insistita, culminata con un salvataggio di Provedel su Gabbia. Successivamente, Gimenez ha avuto due occasioni di testa, ma non è riuscito a inquadrare la porta. Conceiçao ha provato a dare una scossa alla squadra con i cambi, inserendo Thiaw e Chukwueze. La Lazio ha sfiorato il gol con Dia, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Nel finale, Conceiçao ha giocato il tutto per tutto, inserendo Jovic per Gabbia. Il Milan, nonostante l’inferiorità numerica, è riuscito a pareggiare con un colpo di testa di Chukwueze. All’ultimo minuto, la Lazio ha ottenuto un rigore, trasformato da Pedro, che ha regalato la vittoria ai biancocelesti.

MARCATORI: 28′ Zaccagni (L), 85′ Chuwkueze (M), 90’+8′ Pedro (L)

AMMONITI: 76′ Gimenez (M), 80′ Leao (M), 90’+2′ Vecino (L).

ESPULSI: 67′ Pavlovic (M)

