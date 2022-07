Il club neopromosso si è assicurato una seconda punta reduce da un’ottima stagione e un giovane centrocampista.

Il Monza ha trovato l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento di Gianluca Caprari, lo riporta Sky Sport: l’attaccante esterno arriva in prestito oneroso di 3 milioni con diritto di riscatto a 8 milioni che diventerebbe obbligatorio in caso di salvezza. In questo caso ci sarebbe anche 1 altro milione da corrispondere agli scaligeri.

Il club brianzolo si è assicurato anche Filippo Ranocchia dalla Juventus: per il centrocampista classe 2001 che l’anno corso ha militato nel Vicenza si tratta di prestito con diritto di riscatto. Continua quindi la grande campagna acquisti del Monza che però fatica a trovare l’accordo con l’Inter per Andrea Pinamonti.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG