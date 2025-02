Doppio infortunio e addio match col Milan: arriva la conferma, assenze pesanti per una partita cruciale

Doppio infortunio e addio match col Milan. La conferma alla doppia assenza è sempre più vicina, due assenze decisamente pesanti.

Il Milan entra in una fase di stagione cruciale, dove si gioca tutto, tra campionato e Champions League. Accedere agli ottavi di finale europei e proseguire la rincorsa in campionato sono le basi fondamentali per la costruzione del Milan del futuro. In parallelo, la società sta lavorando per rinforzare la rosa in vista delle prossime sfide, con Ibrahimović in prima linea. Il suo coinvolgimento nel mercato potrebbe portare alla chiusura di un super colpo da 40 milioni, un acquisto che darebbe nuova spinta alla squadra e rafforzerebbe ulteriormente le ambizioni rossonere per la stagione.

Doppio infortunio e niente Milan

Nella corsa verso questi importanti traguardi, la squadra deve far i conti con problematiche legate agli avversari, come nel caso della Lazio, che si presenta indebolita da due infortuni significativi nella propria rosa. La Lazio, prossimo avversario di spicco del Milan in campionato, si trova a dover gestire le assenze di due giocatori chiave a causa di infortuni. Il primo, Taty Castellanos, miglior marcatore stagionale dei biancocelesti, è stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo della partita contro il Napoli, a seguito di un problema all’adduttore della coscia sinistra. Gli esami strumentali hanno confermato la necessità di un periodo di riposo di almeno 30 giorni. Questo lo terrà lontano dal campo non solo per la sfida contro il Milan ma anche per quella successiva in Coppa Italia contro l’Inter. Oltre a Castellanos, un’altra assenza notevole nella formazione di Marco Baroni è quella di Elseid Hysaj. Il terzino, dopo aver subìto dei nuovi controlli medici, ha riscontrato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra, che lo terrà fuori dal rettangolo di gioco per un periodo che potrebbe estendersi fino a 60 giorni. Questo significa che non solo non sarà disponibile per la partita contro il Milan ma dovrà saltare anche altri incontri cruciali nelle prossime settimane.

Il Milan potrebbe approfittarne per la rimonta

Queste defezioni nella squadra della Lazio potrebbero incidere notevolmente sulle prossime partite, influenzando l’equilibrio delle sfide e offrendo al Milan l’opportunità di sfruttare tale situazione a proprio vantaggio. Da parte sua, il Milan, guidato da Conceicao e e rinforzato da un mercato di gennaio decisamente importante, punta a mantenere alto il rendimento sia in Serie A, dove cerca di consolidare la propria posizione in vista di un accesso alla prossima Champions League, sia nella competizione europea corrente.

