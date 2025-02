Milan-Feyenoord, Moncada spinge Gimenez e di Joao Felix ne svela il futuro: la confessione fa sognare i tifosi

Milan-Feyenoord, Moncada spinge Gimenez e di Joao Felix ne svela il futuro. Le parole del dirigente rossonero non lasciano dubbi.

Il Milan questa sera si gioca una fetta importante del proprio futuro. Superare il turno europeo è cruciale per il prosieguo della stagione, non solo per la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma anche per gli sviluppi futuri. Il destino della squadra potrebbe davvero dipendere da questa sfida, soprattutto dopo le ultime voci riguardanti il futuro di Conceicao e un possibile, clamoroso esonero. Un risultato positivo potrebbe dare nuova linfa al tecnico e alla squadra, mentre una sconfitta potrebbe portare a cambiamenti drastici, sia in panchina che nella gestione del progetto rossonero. Poco prima del fischio d’inizio della partita contro il Feyenoord, Moncada ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Moncada crede in Gimenez e nella rimonta

Intervistato da Sky Sport, Geoffrey Moncada ha parlato di Milan e di una qualificazione agli ottavi di Champions che i rossoneri proveranno a conquistare questa sera contro il Feyenoord. Il dirigente del Milan ha affermato: “Siamo contenti, tutti sono qua oggi. Abbiamo sbagliato la prima partita, oggi siamo a Milano e dobbiamo fare qualcosa di importante: siamo offensivi ed è giusto perchè dobbiamo fare due gol. Sino fiducioso per la partita”. In merito a Gimenez invece: “Lo conosciamo da tanti anni, abbiamo lavorato con lui e il procuratore prima. Era difficile, dobbiamo sempre un po’ litigare con i club olandesi. Lui adesso deve fare il lavoro, conosce bene la squadra e i difensori avversari”.

Su Joao Félix e il suo futuro al Milan

In merito invece a uno dei grandi temi di mercato dibattuti negli ultimi giorni in Casa Milan, Joao Félix, ha affermato: “Mancava un giocatore di creatività nella squadra e il mister lo conosce molto bene. La sua permanenza dipende anche da lui: vedremo come sarà alla fine della stagione. Giocatore importante per noi che ha portato qualcosa di diverso alla squadra”.

