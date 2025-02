Le pagelle di Milan 1-1 Feyenoord: Gimenez timbra anche in Champions League ma non basta, l’espulsione di Theo Hernandez elimina i rossoneri.

Il primo tempo fa pensare ad una gran serata rossonera ma l’espulsione di Theo condanna il Milan. Diavolo eliminato dalla Champions League, è un fallimento. Le pagelle rossonere

Mike Maignan voto: 6

Non può nulla sul colpo di testa di Carranza, pesa come un macigno l’errore dell’andata.

Kyle Walker voto: 6.5

Prestazione completamente diversa rispetto all’andata: non soffre Paixao ed è sempre presente in zona offensiva. Promosso.

Malick Thiaw voto: 6.5

Attento dietro, gestisce bene la retroguardia rossonera. Partita impreziosita dall’assist di testa per l’1-0 di Gimenez, ma non basta.

Strahinja Pavlovic voto: 5

Dopo un primo tempo perfetto, si perde Carranza sul gol dell’1-1 che elimina i rossoneri della competizione. Errore decisivo.

Theo Hernandez voto: 4

Difensivamente soffre l’esterno Moussa, l’unico pericoloso per gli olandesi. Inoltre, rimedia un cartellino giallo evitabile nel primo tempo, mentre nel secondo si fa espellere per una simulazione che condiziona il match dei rossoneri. Molto male.

Tijjani Reijnders voto: 6

Compiti più difensivi rispetto al solito per l’olandese che svolge il suo lavoro in maniera diligente. Non trova l’imbucata vincente, ma gioca sempre a testa alta e sbaglia pochi palloni.

Dal 83′ Tammy Abraham voto: sv

Yunus Musah voto: 6

Sostituisce Fofana dal primo minuto e lo fa bene: tanta corsa e tanta sostanza per l’americano, manca solo la qualità per l’ultimo passaggio. Buona prova nel nuovo ruolo.

Dal 83′ Samuel Chukwueze voto: sv

Christian Pulisic voto: 7

L’americano difficilmente sbaglia le gare importanti e anche stasera dimostra di essere un grande giocatore: suo il cross per Thiaw nel gol dell’1-0. L’ex Borussia Dortmund è sempre nel vivo del gioco ed è una costante spina nel fianco per la difesa olandese che fatica a contenerlo nello stretto. Lascia il campo a Bartesaghi per esigenze tattiche dopo l’espulsione.

Dal 63′ Davide Bartesaghi voto: 5.5

Entra per sostituire l’espulso Theo Hernandez ma la situazione non migliora: anche lui sul gol del pareggio non è perfetto.

Joao Félix voto: 6

Il voto è una media tra la preparazione alle giocate decisive (da 7) e la realizzazione di quest’ultime (da 5). Nel complesso gioca una partita sufficiente, mostra per l’ennesima volta la sua grande qualità, ma gli manca sempre lo spunto vincente.

Rafael Leao voto: 6.5

Nel primo tempo, fa fuoco e fiamme sulla fascia sinistra e il Feyenoord non lo prende veramente mai. Come per Joao Félix, manca l’acuto finale: non riesce a battere il portiere avversario da posizione defilata nel prima frazione. Si spegne alla distanza non solo per demeriti suoi.

Santiago Gimenez voto: 6.5

Nel primo minuto conquista l’angolo e poi lo trasforma in gol, indirizzando la gara nel verso giusto. Regala anche un assist fenomenale a Joao Félix ma il portoghese non trasforma. Una partita da bomber vero, viene tolto da Conceiçao per questioni di equilibrio.

Dal 71′ Youssouf Fofana voto: sv

Entra nel momento di maggiore difficoltà, non si segnala per giocate positive o negative. Non giudicabile.

All. Sergio Conceiçao voto: 5.5

Il Milan approccia benissimo alla partita andando avanti dopo pochi secondi. La partita sembra in discesa, ma il tecnico portoghese viene tradito da Theo Hernandez nel momento clou. Tanti rimpianti per la gara d’andata.

