La disastrosa uscita dalla Champions rischia di essere fatale per il portoghese.

Il Milan esce dalla Champions League in un modo davvero assurdo. Dopo la sconfitta in Olanda servivano 90 minuti di grande Milan, e così è stato per cinquanta minuti, perchè al momento cinquantuno Theo Hernandez ha avuto la brillante idea di tuffarsi davanti all’arbitro che non ha potuto fare a meno di tirare fuori il secondo giallo. E adesso Conçeicao trema.

Conçeicao potrebbe lasciare il Milan già nelle prossime ore

La sconfitta, soprattutto per come è arrivata, ha creato non pochi malumori nella dirigenza rossonera, che starebbe seriamente valutando la permanenza del portoghese. Infatti le 8 vittorie su 14 partite potrebbero non bastare a Conçeicao, che rischia di essere esonerato in tempo record. La sconfitta non si può imputare solo a lui, ma poteva sicuramente fare di più.

Chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan?

La lista per un eventuale sostituto di Conçeicao è abbastanza folta di nomi, il sogno di Zlatan Ibrahimovic sarebbe Roberto de Zerbi, ma la società starebbe anche valutando i nomi di Vincenzo Italiano, Roberto Mancini e Maurizio Sarri. Non è da escludersi, inoltre, che sulla panchina del Milan possa arrivare un outsider, da tenere d’occhio soprattutto Julen Lopetegui, libero dopo l’esonero dal West Ham e che il Milan aveva già cercato prima di ingaggiare Fonseca.

Leggi l’articolo completo Conçeicao esonerato, voce strana a San Siro: cosa trapela, su Notizie Milan.