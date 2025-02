Milan-Feyenoord, Ibrahimovic non ci sta: “Siamo arrabbiati. Theo andava avvertito”

Il dirigente del Milan ha parlato al termine della partita contro il Feyenoord, che è costata ai rossoneri l’eliminazione dalla Champions League

Non è terminata come i tifosi avrebbero voluto la partita contro il Feyenoord, valida per il ritorno dei playoff di Champions League. Dopo la sconfitta nella gara di andata, il Milan non è riuscito a ribaltare il risultato in quella di ritorno, terminata in pareggio. Il risultato è amaro, costa cara l’espulsione di Theo Hernandez ad inizio ripresa, il francese peggiore in campo dei suoi.

Milan, adesso Conceicao rischia l’esonero

Un pareggio che sa di sconfitta, e che potrebbe far saltare delle teste all’interno dell’organigramma rossonero. Quella che, più di tutte, rischia di rotolare via appartiene a mister Sergio Conceicao. Dalle stelle, con la vittoria della Supercoppa italiana appena arrivato, alle stalle, con le ultime deludenti partite in Champions League e l’eliminazione finale per mano del Feyenoord. Niente colomba probabilmente per il portoghese, che potrebbe saltare già prima della prossima di Serie A.

Milan-Feyenoord, le parole di Ibrahimovic nel post partita

Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il senior advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic. C’è amarezza per l’eliminazione: “Siamo delusi, siamo arrabbiati. Penso mancasse maturità. Ora è importante stare con il gruppo, sciogliere questa sconfitta e pensare al campionato. Soffriamo stanotte, poi domani queste cose rimbalzano e ci prepariamo per il prossimo ritiro“.

Piccola polemica per l’espulsione di Theo, che ha cambiato la partita: “L’arbitro è stato duro sul secondo giallo per Theo. In una partita così almeno lo dai un avvertimento in vista della prossima situazione. Invece è stato duro e la partita è cambiata con uno in meno“. A specifica domanda di Capello sul comportamento di Theo ha poi risposto: “Queste situazioni, quando succedono, non si può dire se è giusto o meno. Non penso che Theo è uno che fa l’attore. Gioca il suo gioco e prova a fare il meglio possibile, poi ci sono situazioni come la prima ammonizione ma sono cose che succedono e che non cerca“.

