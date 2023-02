Sono queste le parole su Beppe Dossena, l’ex giocatore parla a TuttoSport in una intervista dove discute del momento del Milan.

Ecco le parole di Beppe Dossena, l’ex giocatore discute a TuttoSport sulla situazione del Milan ma soprattutto di De Ketelaere: “E’ uscito dalla comfort zone che si era creato in Belgio e sta faticando. Ha qualità e per tirarle fuori dovrebbe ancora poter sbagliare una serie di partite, vista la giovane età. Questo però posso dirlo io che non devo tenere conto dei risultati che il Milan ha necessità di raccogliere.“

Conclude così: “Se lo si vuole far crescere gli va data fiducia che si traduce in continuità di impiego. Adesso gli leggi in faccia la paure di tentare le giocate, in campo sembra un pulcino bagnato. Rimane un investimento da tutelare, un talento da proteggere, ma la sua maturazione mal si concilia con l’esigenza stretta che ha il Milan di tornare a ottenere risultati positivi“.

