Sono queste le parole di Stefano Impallomeni, ecco cosa dice l’ex calciatore a TMW Radio sul momento del Milan.

Ecco le parole di Stefano Impallomeni, ex giocatore oggi giornalista che parla a TMW Radio del Milan: “Questa è una crisi imprevedibile. Il Milan è naufragato, è un’altra squadra. Bisogna vedere quanto Pioli possa fronteggiare una crisi del genere. Oggi c’è una finale che va vinta, non so con chi e come. Credo sia una partita chiave. Se il Milan inforca ancora, si prospetta una stagione molto negativa e preoccupante.“

Conclude così: “Una squadra stupenda nata dopo il lockdown, che ha avuto una crescita strepitosa con Pioli. E oggi è in crisi. Di sicuro c’è stato un mercato non soddisfacente, poi calano anche delle sicurezze. Questa squadra correva, lottava, ma è regredita. Si è persa incredibilmente. Era una squadra forte nello spirito, nella solidarietà, ma oggi è sparito tutto questo“.

