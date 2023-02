L’esigenza di mettere in campo assieme Chiesa e Di Maria oltre i problemi a centrocampo, spingono Kostic a terzino nella Juventus.

Kostic, Di Maria e Chiesa in campo tutti insieme nella Juventus, si può? pare di sì. Max Allegri da tempo coltiva l’idea di abbassare Kostic a terzino sinistro, l’idea non è impossibile, si tratta di arretrare il giocatore concretamente di qualche metro. Il problema sta nelle diagonali difensive, che in una difesa a quattro diventano praticamente fondamentali. In aiuto di ciò, viene la posizione di Danilo, che può essere usato sia come centrale che come terzino destro bloccato.

Difficile, se non impossibile, vedere Cuadrado e Kostic in campo insieme da terzini bassi, senza un allenamento specifico del genere. Altro problema è il centrocampo, che vede l’assenza simultanea di Miretti, Pogba e le non condizioni fisiche perfette di Rabiot e Paredes, quest’ultimo oramai più lontano dalla squadra che altro. Probabile convocazione per Barrenechea.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG