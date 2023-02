Sono queste le parole di Riccardo Trevisani, ecco cosa dice il giornalista a Sport Mediaset sull’Inter in vista Champions.

Ecco cosa dice il giornalista Riccardo Trevisani a Sport Mediaset sull’Inter, precisamente a riguardo alla Champions League: “L’Inter in Champions League deve pensare che quella con il Porto sarà uno scontro diretto, una partita secca. Non esiste campionato in quel momento. E sulla partita secca l’Inter quest’anno ha fatto molto bene con il Barcellona e Napoli. Tutti gli scontri diretti sono stati importantissimi, anche contro il Milan tra Riad e campionato. Sembra una squadra senza difetti, però poi ce li ha e come. Sta ritrovando i giocatori ed entusiasmo. Il Porto è una squadra rognosa, sarà un avversario abbordabile ma da capire che Inter vedremo.“

A Sportitalia, Michele Criscitiello parla così di Skriniar: “Marotta sulla trattativa Skriniar ha sbagliato: resta un grande dirigente, nella sua carriera non ha sbagliato ma in questa occasione ha fallito. Hanno tirato troppo per le lunghe la questione rinnovo. Bisogna avere il coraggio di criticare anche un grande dirigente: in questo caso ha sbagliato”.

