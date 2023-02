Sono queste le parole di Alessandro Bastoni, ecco cosa dice il difensore centrale dell’Inter a Sport Mediaset.

Ecco le parole di Alessandro Bastoni, il difensore centrale dell’Inter parla così a Sport Mediaset: “Il derby era importante per dare un segnale, anche perché dopo Riyad non siamo riusciti a dare continuità a causa della sconfitta contro l’Empoli. Dunque, era fondamentale vincere il derby. La continuità è ciò che ci è mancata in questa stagione ed è così che si spiega il -13 dal Napoli.“

Conclude così il centrale della nazionale: “Proveremo a vincerle tutte per inseguire il Napoli. Mi sento soddisfatto, io e la mia famiglia stiamo bene qui. Per adesso va tutto bene. Lukaku ha avuto un infortunio più grave del previsto, ha dovuto lavorare tanto per tornare. Sicuramente ci può dare una grossa mano da qui alla fine della stagione.“

