Sono queste le parole di Francesco Facchinetti, ecco cosa dice a TuttoSport sulla sua squadra del cuore, l’Inter.

Ecco le parole di Francesco Facchinetti, ecco cosa dice su TuttoSport sull’Inter ma anche su Skriniar, parte dal Derby: “Quando si vince contro il Milan si gode sempre molto – dice – In campo c’è stata una squadra sola. Abbiamo dominato. Chapeau a questa squadra perché negli anni ha perso giocatori come Hakimi, Eriksen, Perisic, ora Skriniar e anche il vero Lukaku. Ha perso i giocatori più forti. È un’Inter che ha dimostrato nelle varie situazioni di difficoltà di quest’anno di essere con il suo allenatore. E questo è un grandissimo merito di Simone Inzaghi”.

Conclude su Skriniar: “Mi piacerebbe che un giorno ci fosse qualcuno che dicesse: “Io gioco per i soldi”. Non capisco che problema che ci sarebbe? Stiamo parlando di un calcio diverso, senza più nessuna bandiera. È tutto cambiato per questo non posso avercela con lui. Lautaro come Zanetti? Non ci sono più quei tipi di giocatori.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG