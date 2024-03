Ecco dove sarà possibile vedere il match tra Inter e Napoli in tv e diretta streaming, in programma il 17 marzo alle 20.45

La sfida tra Inter e Napoli, considerata il big match della 29ª giornata della Serie A, si terrà domenica 17 marzo alle 20.45 a San Siro.

La partita sarà in esclusiva su DAZN. Gli spettatori potranno seguire l’incontro attraverso l’app di DAZN su smart TV e in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone o tablet tramite l’app. Internews24 offrirà, come consueto, la cronaca live dell’incontro, impreziosita da curiosità e statistiche in diretta per tutti gli utenti. State con noi!

L’articolo Dove vedere Inter Napoli in tv e live streaming: tutte le info proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG