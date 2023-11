Dragusin: «Alla Juve sono cresciuto tantissimo imparando da campioni come Bonucci e Chiellini». L’intervista del difensore

Dragusin, difensore del Genoa, ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona per 1-0 ottenuta grazie ad un suo gol al 44′.

PRIMO GOL IN SERIE A – «E’ stata un’emozione incredibile. Ci ero andato vicino la partita scorsa qualche volta. Adesso ho segnato, ma sono più felice per i 3 punti portati a casa».

LA DEDICA – «A famiglia e ragazza , ho lavorato tanto ed è arrivato anche questo momento per me».

OBIETTIVO PER IL FUTURO – «Sono giovanissimo, devo fare tanta esperienza, incontrare tante situazioni per crescer ancora. Il mio sogno è diventare sempre migliore».

LA JUVENTUS – «Alla Juve sono cresciuto tantissimo, ho fatto metà stagione in prima squadra e ho imparato tantissimo da campioni come Bonucci e Chiellini, tanto per fare due nomi. Per me è stato importantissimo».

A CHE PUNTA IL GENOA – «Sono queste le partite da vincere, bisogna fare più punti possibili per stare sereni in campionato».

