Venerdì 10 novembre: notizie Serie A

La Juventus prepara l’ultima sfida prima della sosta, in programma domani sera allo Stadium contro il Cagliari. Allegri in conferenza ha presentato il match contro i rossoblù. Potrebbe giocare Cambiaso a destra con McKennie insieme a Locatelli e Miretti a centrocampo. In attacco ballottaggio Kean-Vhahovic come partner di chiesa.

Intanto Fabrizio Romano ha svelato che Fagioli ha rinnovato fino al 2028.

