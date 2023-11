Juventus Next Gen visibile in tutto il mondo: l’accordo per le partite in diretta di Serie C, Coppa Italia e Supercoppa

Anche le partire della Juventus Next Gen, in futuro, saranno visibili in tutto il mondo. E’ stato infatti raggiunto l’accordo tra Comintech, licenziataria dei diritti internazionali della Lega Pro, e Fifa + per la trasmissione delle partite in diretta di Serie C, Coppa Italia e Supercoppa anche all’estero a partire da questo fine settimana.

La Serie C sarà il primo campionato calcistico europeo ad essere trasmesso in diretta a partire da un determinato numero di gare principali per poi aumentarle settimana dopo settimana.

Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha dichiarato: «Grazie all’accordo tra Comintech e FIFA,+ i moltissimi tifosi italiani all’estero della Serie C-Now potranno tenersi connessi alle proprie origini, riscoprire il loro senso di appartenenza guardando le partite della squadra del cuore che seguono da sempre. E’ un’intesa che va incontro alla notorietà internazionale della nostra Lega Pro. Siamo felici per gli sportivi e per questa nuova possibilità che amplierà la visibilità del brand dei club di Serie C e dei loro partner».

