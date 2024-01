Dragusin Napoli, ok del Genoa all’offerta per l’ex Juve. E il Tottenham… Gli aggiornamenti della situazione sul difensore

Dragusin è più vicino al Napoli che al Tottenham. Come riferito da Di Marzio a Sky Sport, infatti, il Genoa ha dato l’ok all’offerta dei campioni di Italia da 20 milioni cash più Ostigard e Zanoli.

L’unico dettaglio da sistemare riguardo proprio le due contropartite, perché i rossoblu vorrebbero Zanoli a titolo definitivo e Ostigard in prestito (e non viceversa come proposto dal Napoli). Il Tottenham, invece, al momento ha fatto un’offerta solo verbale da 25 milioni per l’ex difensore della Juve.

