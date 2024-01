La Juve fa paura: «E’ brillante e può migliorare con i giovani, l’Inter deve stare sempre all’erta». Le parole di Ciarravano

Il giornalista Paolo Ciarravano, dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato della Juve e della pressione costante che sta mettendo sull’Inter capolista.

JUVE INTER – «Una Juve così brillante costringe l’Inter, a non mollare nulla e a stare all’erta sempre. La Juve insegue, è a due punti, ha margine di miglioramento con i ragazzi che crescono e dimostrano di essere pronti. L’Inter non può lasciare nulla per strada e va con la formazione migliore col Verona».

