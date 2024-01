Orario Salernitana Juve: quando si gioca il match dell’Arechi, valido per la 19esima giornata di Serie A

Dopo il 6-1 in Coppa Italia, la Juve torna ad affrontare la Salernitana di Inzaghi. Il match in programma all’Arechi aprirà il 2024 dei bianconeri in campionato.

La partita andrà in scena domenica 7 gennaio 2024 alle ore 18.00 presso l’Arechi di Salerno.

