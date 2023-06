Il dirigente del Cagliari Nereo Bonato ha parlato del riscatto di Raoul Bellanova da parte dell’Inter e dello stato della trattativa

Ai microfoni di Radio Sportiva, è il ds del Cagliari Nereo Bonato a parlare di Raoul Bellanova e del riscatto da parte dell’Inter, che arriverà attraverso altre soluzioni:

LE PAROLE- «La società interista aveva questa opzione di riscatto del giocatore. Tuttavia ci hanno manifestato l’impossibilità al momento di esercitare il diritto. Nonostante l’opzione sia scaduta hanno la volontà di tenerlo a Milano anche in vista della prossima stagione, aprendo inoltre alla possibilità di valutare altre soluzioni per fare in modo che l’affare si concluda. Il rapporto con la loro società è solido, nel tempo abbiamo collaborato tanto e sono certo che non ci saranno problemi».

L’articolo Ds Cagliari: «L’Inter vuole riscattare Bellanova, non ci sono problemi» proviene da Inter News 24.

