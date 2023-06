L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle possibili trattative che possono nascere tra nerazzurri e Blues.

In un video sul canale YouTube di SOS Fanta Fabrizio Romano ha rivelato l’esito dell’incontro di mercato avvenuto tra Inter e Chelsea. “Ausilio è stato a Londra, ha chiesto Koulibaly e Lukaku in prestito. Sappiamo che è ancora molto presto, oggi il Chelsea non apre a questa formula per i due”.

esultanza gol Romelu Lukaku

“Può volerci tempo per sbloccare la situazione, sono stati entrambi approcciati dall’Arabia Saudita, ma vogliono restare in Europa. Lukaku vuole fortemente l’Inter e lo sappiamo da tempo, Koulibaly sarebbe molto tentato dal ritorno in Italia. Ci vorrà pazienza, l’Inter al momento non apre per Onana, che è tra i portieri nella lista dei Blues. C’è l’interesse del club per il portiere, ma i nerazzurri hanno confermato che non faranno sconti. La volontà è tenerlo in rosa, partirà solo in caso di mega offerta“.

L’articolo Romano: “Respinte le richieste dell’Inter per Lukaku e Koulibaly, i nerazzurri non fanno sconti su Onana” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG