Dopo la pausa delle nazionali il calendario dei nerazzurri sarà bello intasato e tra l’altro molte gare saranno dei big match. Nel mondo dello sport, soprattutto in quello ad alta intensità come il calcio professionistico, gli infortuni sono all’ordine del giorno. Queste circostanze hanno un impatto significativo non solo sulla performance individuale dei giocatori ma anche sulle strategie e successi delle squadre. Recentemente, la comunità calcistica ha rivolto la propria attenzione su due calciatori chiave di Juventus e Roma le cui condizioni fisiche stanno preoccupando tifosi e non solo in vista dei prossimi impegni. Ansia per l’olandese Teun Koopmeiners si è infortunato nell’ultimo turno di campionato durante Juventus-Cagliari e perciò non ha risposto alla convocazione della nazionale dell’Olanda. Con un problema che sembra riguardare una costola, si sta valutando la sua possibile assenza anche nei confronti decisivi del suo club post-pausa internazionale, tra cui spiccano gli incontri con Lazio, Stoccarda […]

