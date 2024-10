I nerazzurri si iscrivono alla corsa per il difensore tedesco che il prossimo giugno cambierà squadra. Nel mondo del calcio, il balletto di nomi e cifre non si ferma mai, specie quando si parla di trasferimenti e rinnovi contrattuali. In questo scenario, un nome in particolare sta attirando l’attenzione dell’Inter ma non solo: quello di Jonathan Tah, robusto difensore del Bayer Leverkusen. Il profilo Classe 1996, è un giocatore che nel panorama calcistico europeo si è fatto notare per la sua solidità difensiva. Recentemente ha reso noto che non rinnoverà il suo contratto con il Bayer Leverkusen in scadenza a giugno 2025, rendendosi così un obiettivo prezioso per molti top club. Ostacoli e concorrenza Nonostante l’interesse, la strada verso l’acquisizione di Tah da parte dell’Inter non sembra essere priva di ostacoli. La competizione per assicurarsi le prestazioni del tedesco è infatti agguerrita: grandi club come il Bayern Monaco e il […]

Leggi l’articolo completo L’Inter punta Tah a costo zero con un’arma non da poco a disposizione, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG