Manca sempre meno al derby d’Italia ed il club nerazzurro ha già messo in vendita i tagliandi per assistere ad uno dei match più sentiti della Serie A. L’Inter ospiterà la Juventus a San Siro domenica 27 ottobre alle ore 18:00, un appuntamento cruciale non solo per le sorti del campionato ma anche per il prestigio e l’onore delle due squadre in campo. Questo incontro, che si colloca alla nona giornata della Serie A, vedrà la riapertura delle porte di San Siro ai tifosi nerazzurri dopo le 2 trasferte con Roma e Young Boys che la squadra affronterà subito dopo la pausa per le nazionali. Acquisto privilegiato per gli abbonati La procedura di vendita dei biglietti per questa partita si articola in diverse fasi. La prima opportunità di acquisto è concessa agli abbonati Serie A 24-25 con Tariffa Plus, che da martedì 8 ottobre alle 12:00, oggi, avranno la possibilità […]

