L’attesa sta finalmente per finire: l’esterno sta per tornare in gruppo e la curiosità di tifosi ed addetti ai lavori attorno a lui cresce. In questa pausa per gli incontri delle nazionali l’Inter accoglie una buone notizia: Tajon Buchanan è pronto a tornare in campo. Il giovane esterno canadese, dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per un periodo significativo, sta accelerando i tempi del suo rientro, mirando a diventare un’opzione in più per la squadra nerazzurra alla ripresa delle gare ufficiali. L’infortunio ed il recupero avvenuto velocemente Tajon Buchanan non ha calcato il campo di gioco da quel fatidico 30 giugno, quando la frattura della tibia durante la Coppa America lo ha costretto a una pausa forzata. La sua determinazione nel recupero lo hanno portato ad accorciare i tempi di recupero, tornando a disposizione per le prossime sfide dei nerazzurri in meno di 4 mesi. […]

