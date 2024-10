L’inchiesta che ha portato alla scoperta di attività estremamente losche nelle curve delle due squadre milanesi va avanti celermente. La vicenda riguardante la parte calda del tifo di Inter e Milan si arricchisce di nuovi particolari coinvolgendo figure note delle due squadre. Simone Inzaghi, Javier Zanetti e Davide Calabria sono al centro dell’attenzione mediatica, non per le prestazioni sportive o per gli ultimi risultati delle loro squadre, ma per essere stati convocati dagli inquirenti in qualità di persone informate sui fatti in relazione all’indagine che ha scosso le fondamenta delle tifoserie milanesi. La ricostruzione L’inchiesta ha portato alla luce un sistema criminale legato alle curve di Inter e Milan: sono emersi contatti tra giocatori, dirigenti e capi ultras ora arrestati. L’allenatore nerazzurro è stato contattato dall’ex capo della Nord, Marco Ferdico, riguardo la distribuzione dei biglietti per la finale di Champions League contro il Manchester City. Anche Javier Zanetti, vicepresidente […]

