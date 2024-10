I nerazzurri si apprestano a vivere la seconda pausa per gli incontri delle nazionali con il morale alto per le ultime vittorie conquistate. L’Inter sta lentamente ritrovando sé stessa ma potrebbe non tornare mai più ad essere la squadra che l’anno scorso rasentava a perfezione. Vincere non è mai stato semplice, ripetersi è difficilissimo, soprattutto nel calcio italiano dove ogni partita è carica di passione e storia. Le osservazioni fatte dal giornalista Fabrizio Biasin a Pressing hanno acceso i riflettori sulla squadra di Inzaghi che, seppur diversa dallo scorso anno, continua a mostrare grinta e determinazione. L’incidenza della Champions Un aspetto che testimonia la forza dell’Inter è la capacità di ottenere vittorie significative anche dopo impegni estenuanti come quelli della Champions League. In questo, i nerazzurri, assieme alla Lazio, si distinguono per essere riusciti a battere l’avversaria di turno, un risultato non da poco che sottolinea come l’Europa, pur sottraendo energie […]

