Bastoni e Dimarco stanno rispettando le attese riconfermandosi ai livelli della scorsa stagione. Da quella parte si viaggia spediti e Mkhitaryan.. L’ Inter sta confermando una formula vincente sfruttando al meglio le qualità tecniche e tattiche dei suoi difensori, trasformandoli in veri e propri jolly offensivi. Il segreto della rimonta nerazzurra sul Napoli si nasconde proprio qui, in una strategia che fa leva sulla versatilità e la capacità di adattamento dei giocatori, soprattutto a sinistra, dove Dimarco e Bastoni fungono da inattesi ma efficaci registi offensivi. La trasformazione di Dimarco Federico Dimarco, il terzino di Porta Romana, è il prototipo del difensore moderno che più che difendere, sembra nato per attaccare. Le sue statistiche sono impressionanti: nessun altro in Europa ha sfornato più cross di lui, raggiungendo un totale di 65 in Serie A, 49 dei quali da azioni di gioco. Con 228 tocchi nella trequarti offensiva e 30 dentro […]

