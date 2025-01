Due giocatori pronti a guidare la ripartenza del Milan in campionato: basterà?

Conceiçao debutta in Serie A contro i sardi: i rossoneri ripongono le loro speranze in due giocatori, ma il cammino verso la vetta è pieno di incognite.

Nel cuore del tifo milanista e dell’ambiente rossonero, si respira un aria di rinnovata speranza e vitalità, grazie soprattutto alla vittoria della Supercoppa.

A seguito di un periodo di alti e bassi, marcati in particolare dall’addio dell’allenatore Fonseca e dall’arrivo di Sergio Conceiçao, sembra che il Milan sia pronto a tornare a dominare, ripartendo proprio da quei giocatori che hanno già dimostrato di poter fare la differenza.

Debutto in Serie A carico di aspettative

L’affermazione nella Supercoppa Italiana sembra aver rappresentato solo l’inizio del percorso di riscatto per il Milan sotto la guida di Conceiçao, che debutta in Serie A proprio contro il Cagliari. Nella conferenza stampa di ieri, il tecnico ha espresso con chiarezza che la vittoria in Supercoppa, pur essendo fonte di grande soddisfazione, non deve distogliere l’attenzione dal traguardo principale: la scalata in classifica.

La situazione

Con un distacco di 17 punti dalla vetta, ogni partita diventa fondamentale per avvicinarsi all’obiettivo dichiarato che però, almeno per il momento non è il primo posto in classifica. Fondamentale è per il club riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League: ora come ora bisogna entrare nelle prime 4 di Serie A, in seguito di vedrà se basterà fare il quinto posto come nella passata stagione.

Leader rinati

Theo Hernandez e Rafael Leao rappresentano non solo due dei maggiori talenti individuali del Milan, ma sono anche considerati gli artefici principali delle sorti della squadra sulla fascia sinistra, che si conferma come punto di forza decisivo del gioco milanista. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, la loro sinergia sarà fondamentale nella partita contro il Cagliari a San Siro, un incontro che si preannuncia cruciale per la rimonta dei rossoneri in campionato. L’entusiasmo e la fiducia riposti nel duo da parte dell’allenatore Conceiçao, riconosciuto per la sua capacità di motivare e spingere i suoi giocatori oltre i loro limiti, sono palpabili.

