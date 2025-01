Okafor al Lipsia: cosa si nasconde dietro l’intoppo nel trasferimento

Ha subìto una frenata la trattativa che potrebbe portare lo svizzero in Bundesliga: Tuttosport fa luce sulla situazione.

Nel panorama del calcio internazionale, i trasferimenti di giocatori tra club suscitano sempre grande interesse e discussioni tra gli appassionati.

Il possibile trasferimento di Noah Okafor verso il Lipsia ha attirato l’attenzione non solo per il suo impatto sportivo ma anche per le complicazioni che ne stanno caratterizzando il processo.

Il bilancio italiano

Durante i suoi 18 mesi con la maglia rossonera del Milan, Noah Okafor ha avuto modo di mettersi in mostra, collezionando 52 presenze nelle quali ha realizzato 7 gol e 5 assist. Nota degna di menzione è che tutte le sue reti sono state segnate in Serie A, con tre di esse – contro Udinese, Lazio e Torino – che si sono rivelate cruciali per l’esito delle partite. Nonostante ciò, alcuni problemi fisici e un rapporto non pienamente decollato con l’ormai ex allenatore Paulo Fonseca hanno in qualche modo limitato il suo impatto.

Ricerca di rilancio

La decisione di trasferirsi al Lipsia rappresenta per Okafor non solo un cambiamento di scenario ma anche una sfida personale e professionale. Il campionato tedesco, noto per il suo ritmo elevato e per essere un trampolino di lancio per giovani talenti, offre al giocatore svizzero l’opportunità di rilanciarsi e di esprimere appieno le sue capacità. Però non è ancora detto che l’affare, strutturato su un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro, vada in porto.

Complicazioni

La ragione di questo intoppo si annida nelle complessità fiscali legate ai benefici concessi dal Decreto Crescita, una normativa che Okafor ha sfruttato durante il suo soggiorno in Italia. Nel caso in cui il giocatore dovesse fare ritorno in Italia dalla Germania durante la prossima estate, sarebbe necessario rivedere l’intera struttura del suo ingaggio. Nonostante questo ostacolo, fonti qualificate rimangono ottimiste riguardo alla conclusione positiva dell’affare, seppur con un lieve posticipo rispetto ai tempi previsti.

