I rossoneri fanno tremendamente sul serio sull’attaccante esterno inglese ma nonostante ciò le negoziazioni non sono semplici.

In un mondo del calcio in continuo movimento, dove il mercato dei trasferimenti rappresenta sempre un’occasione per le squadre di rafforzarsi e ripensarsi, la sessione di gennaio si preannuncia già ricca di colpi di scena.

Tra questi, spicca la trattativa che vede il Milan impegnato in un audace tentativo di acquisire Marcus Rashford, l’attaccante inglese in uscita dal Manchester United.

La situazione

Nonostante l’entusiasmo per il possibile arrivo di Rashford, il Milan non mette tutte le sue speranze in un’unica soluzione e continua a esplorare altre opzioni, mantenendo viva l’attenzione su giocatori come Kolo Muani del Paris Saint-Germain e Trincao dello Sporting Lisbona.

Concorrenza

Questo fondamentalmente perché c’è l’interesse per Rashford anche da parte del Barcellona ad aumentare ulteriormente la pressione e per il Milan, che deve muoversi rapidamente e con intelligenza per anticipare la concorrenza. Anche sugli altri due nomi succitati c’è concorrenza: sul francese, per esempio, è molto forte la Juventus.

La novità

Il club rossonero, fresco dell’addio di Noah Okafor, che si appresta a vestire la maglia del Lipsia, punta ad arricchire il proprio reparto offensivo con un giocatore di livello internazionale come Rashford. La trattativa con il Manchester United ha già preso una direzione favorevole, poiché, come evidenzia il Corriere della Sera, i Red Devils hanno aperto alla cessione del giocatore in prestito secco per sei mesi. Nonostante ciò, permangono delle sfide significative da superare, in particolare riguardo all’alto ingaggio di Rashford, fissato a 13 milioni di euro a stagione, una cifra decisamente fuori mercato per il Milan.

Leggi l’articolo completo Rashford al Milan: un colpo che cambia il mercato, ma cosa nasconde davvero questa trattativa?, su Notizie Milan.