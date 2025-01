L’Inter prova il Çalhanoğlu-bis: beffa gigantesca per il Milan

I grandi rivali cittadini dei rossoneri meditano una rivincita in grande stile dopo la Supercoppa persa.

Nel mondo del calcio, il mercato dei trasferimenti è sempre una fucina di voci, strategie e negoziazioni che appassionano tifosi e addetti ai lavori.

Tra i nomi che stanno facendo più rumore in vista del prossimo mercato estivo, c’è quello di Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain e figura di rilievo nel panorama internazionale. Dalle ultime informazioni, provenienti addirittura da Sky Sport, sembra che l’Inter stia valutando con crescente interesse la situazione del giocatore, considerando l’evoluzione del suo contratto e del suo ruolo all’interno del club parigino.

La situazione

L’Inter ha sempre avuto uno sguardo attento verso giocatori di grande talento in grado di consolidare ulteriormente la squadra. L’attenzione verso Gianluigi Donnarumma, ex stella del Milan ora al Paris Saint-Germain, è un chiaro segno di questa ricerca di qualità. Attualmente, il contratto di Donnarumma è valido fino a giugno 2026, ma vi sono discussioni in corso riguardo a un possibile rinnovo con il PSG. Questa incertezza ha acceso gli interessi dell’Inter che, stando a quanto riportato da Matteo Barzaghi a “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, sta seguendo con attenzione gli sviluppi.

La questione economica e la politica dell’Inter

Tuttavia, per poter procedere con qualsiasi tipo di trattativa, c’è un aspetto cruciale da considerare: l’ingaggio del portiere. Gianluca Di Marzio, un altro noto giornalista nel campo del calciomercato, ha evidenziato come Donnarumma percepisca attualmente un salario annuo di 9 milioni di euro, più 3 di bonus, al PSG. La politica sugli stipendi dell’Inter impone però una certa prudenza nelle spese. Dunque, per rendere possibile l’approdo di Donnarumma all’Inter, il giocatore dovrebbe accettare una riduzione significativa del proprio stipendio.

Possibile smacco

Il portiere stabiese, ex capitano del Milan, è ormai abituato ai fischi dei suoi ex tifosi che non gli hanno mai perdonato l’addio a costo zero. A dare forza a queste voci c’è qualche siparietto social che vede protagonista il capitano della nazionale e qualche suo compagno in azzurro come Dimarco: Donnarumma, in caso di addio effettivo al PSG, potrebbe voler tornare in Italia. Se l’operazione con l’Inter andasse in porto, ripercorrerebbe, anche solo per certi versi, il passaggio di Hakan Calhanoglu dal Milan all’Inter a costo zero.

Leggi l’articolo completo L’Inter prova il Çalhanoğlu-bis: beffa gigantesca per il Milan, su Notizie Milan.