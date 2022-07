Indiscrezione clamorosa che proviene dalla Spagna e che riguarda l’attaccante uruguagio attualmente svincolato.

Secondo As è addirittura lotta a due tra Monza e Milan per Luis Suarez che nel frattempo avrebbe rifiutato un’offerta del Fenerbahce perché voglioso di giocare in Italia. L’uruguagio si è svincolato dall’Atletico Madrid che non gli ha voluto rinnovare il contratto in scadenza lo scorso giugno ed ora aspetta di conoscere la sua nuova squadra senza eccessiva fretta.

Adriano Galliani

Si sostiene che il club brianzolo gli abbia offerto un contratto con stipendio di 4 milioni l’anno più bonus e che tutto ciò non basterebbe a convincerlo perché Suarez sarebbe attratto dal Milan. L’indiscrezione è clamorosa infatti al momento non trova conferme in Italia.

