L’attaccante italo-brasiliano sembrava diretto verso il Galatasaray ma si inserito anche il Fenerbahce.

Joao Pedro è ambitissimo dal mercato anche se Monza, Salernitana e Torino si erano limitati solamente ad alcuni sondaggi. L’attaccante del Cagliari sembrava qualche giorno fa in procinto di firmare per il Galatasaray che aveva l’accordo coi rossoblù per 5,5 milioni di euro ma non col giocatore che chiedeva un triennale mentre l’offerta era di un anno in meno.

Champions League

Si stavano comunque limando i dettagli quando ha fatto irruzione il Fenerbahce trovando anch’esso l’accordo coi sardi; l’affare col giocatore non è ancora chiuso e ciò lascia la porta aperta ad un contro-rilancio del Galatasaray che dovrebbe arrivare ad ore. Il futuro dell’italo-brasiliano sembra in ogni caso essere turco.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG