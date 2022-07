Il tecnico Walter Novellino intervistato a Juventus News 24 parla così di Dybala anche in chiave Milan, le parole.

L’allenatore Walter Novellino parla così ai microfoni di Juventus News 24, ecco le sue parole su Dybala in chiave Milan: “La piazza in cui secondo me potrebbe far bene è al Milan, che sembra però voler puntare su altri profili. All’Inter non lo vedrei, perché con Lautaro e Lukaku lo vedo un po’ sacrificato. C’è anche la Roma. Dybala è un giocatore che ha grandi qualità, solo le esigenze societarie hanno costretto la Juventus a perderlo.“

IM_Paulo_Dybala

L’agente di mercato, Filippo Colasanto parla a Tuttomercatoweb del futuro di Japhet Tanganga: “Tanganga è seguito da un’agenzia inglese con cui io collaboro. È un giocatore che non ha trovato molto spazio ma fisicamente è molto prestante e ha fatto un po ‘di esperienza. Io penso che se fossi il calciatore, vedendo che non trovo spazio in Inghilterra, cercherei altri lidi. A Milano però troverebbe comunque una grande bella concorrenza.” Conclude.

