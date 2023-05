L’attaccante belga ha ritrovato una forma che lo avvicina a quello di un tempo ma il club londinese potrebbe non concedere un nuovo prestito.

Le ultime settimane di Romelu Lukaku hanno fugato i dubbi sulle sue condizioni fisiche e quindi l’Inter sicuramente proverà ad ottenere un altro prestito. Secondo la Gazzetta dello Sport però è difficile che il Chelsea accetti le condizioni poste dai nerazzurri che vorrebbero pagare meno degli 8 milioni più bonus versati l’anno scorso.

esultanza gol Romelu Lukaku

In tutto ciò c’è anche la variabile Pochettino: il nuovo allenatore dei Blues vorrebbe accogliere il belga per stabilire solo in secondo momento il da farsi. Il giocatore però non vuole saperne di tornare in Inghilterra e si è pentito di aver lasciato Milano. La vicenda dunque è intricata e serviranno diversi colloqui tra le parti; il primo dovrebbe avvenire pochi giorni dopo la finale di Champions.

