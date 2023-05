Coach Rita Guarino ha analizzato ai microfoni di LA7 la sconfitta delle nerazzurre contro il Milan. Le dichiarazioni nel post gara

Coach Rita Guarino ha analizzato la sconfitta patita dall’Inter Women contro il Milan:

Per certi versi questa è una partita emblematica che racconta il nostro percorso nella poule scudetto. Al di là della partita in casa contro la Roma, in tutte altre partite abbiamo prodotto occasioni e non abbiamo portato a casa risultati. Questo per la nostra incapacità di chiudere le occasioni avute. Spiace perché le ragazze hanno dato una buona prova ma non siamo riuscite a concretizzare le numerosi occasioni da gol avute. Da questa stagione mi porto la crescita nella mentalità della squadra.

CHAWINGA – «Fa reparto da sola e rompe gli equilibri avversari. I suoi gol non sono mai banali».

L’articolo Inter Women, Guarino: «Oggi non abbiamo concretizzato, ma in questa stagione siamo cresciute» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG