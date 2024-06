L’attaccante austriaco ha mercato nonostante i 35 anni di età ed una stagione sottotono condizionata da diversi problemi fisici.

Si inizia a muovere qualcosa anche sul mercato dell’Inter dopo settimane dedicate alle operazioni di cambio di proprietà e di insediamento di Okatree.

Il faccia a faccia

Come fa notare Tuttosport ieri nella sede del club si è presentato George Gardi, un intermediario che cura affari con le squadre turche: ci sarebbe stata una richiesta di informazioni del Galatasaray per Marko Arnautovic. L’austriaco potrebbe essere il successore di Mauro Icardi che ma come ora sembra destinato a lasciare la Turchia; non è detto che l’austriaco rifiuti, potrebbero stuzzicarlo la sfida al Fenerbahce di Mourinho e Dzeko e la partecipazione alla Champions League.

Albert Gudmundsson

L’alternativa

In caso di cessione l’Inter proverebbe a chiedere al Genoa Albert Gudmundsson. L’ex Bologna sicuramente non verrà regalato ma sicuramente l’incasso non potrà essere alto. L’islandese invece costa tanto, si pensa sui 40-45 milioni di euro: c’è la concorrenza della Juventus e la possibilità che si inserisca qualche squadra di Premier. In caso contrario i nerazzurri proverebbero ad impostare con i liguri un prestito con obbligo di riscatto e pagamento rateizzato a partire dalla prossima stagione. Gudmundsson sarebbe una punta atipica e diversa da quelle ora presenti in organico; a gara in corso permetterebbe anche il passaggio ad un più offensivo 3-4-1-2. Insomma, per certi versi quello che accadeva qualche volta con Sanchez.

