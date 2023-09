Dean Huijsen, difensore della Juventus Next Gen, ha scritto questo messaggio dopo le due sconfitte in due partite

Un inizio di stagione in salita per la Juventus Next Gen, incappata in due sconfitte contro Pescara e Rimini. Questo il messaggio sui social di Dean Huijsen.

PAROLE – «Non sono questi i risultati che vogliamo. Continuiamo a lavorare tutti insieme per la prossima».

