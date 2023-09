Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa dopo Fiorentina Atalanta, ha parlato degli insulti dei fiorentini

In conferenza stampa dopo Fiorentina Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato degli insulti dei fiorentini. Le parole dell’ex Juve Primavera.

CAMBI – «In attacco ormai è evidente in ogni squadra che si cerchi nel secondo tempo di sfruttare la freschezza di chi entra. Scamacca non ci è riuscito, mentre De Ketelaere ha qualità e per noi rimane un riferimento. Ricordiamoci che alcuni giocatori sono stati via due settimane. Non è una scusante, ma giocare con la temperatura di oggi non era facile. Non è stato brillante, ma può risultare fondamentale in Europa League».

INSULTI DEI FIORENTINI – «Noi e loro siamo a pari livello, e a loro da fastidio il fatto che l’Atalanta arrivi sempre davanti alla Fiorentina: capisco la loro frustrazione. Gli insulti fanno parte di chi è attualmente una big».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI GASPERINI DOPO FIORENTINA ATALANTA

The post Gasperini dopo il KO dell’Atalanta: «Insulti dai tifosi della Fiorentina Gli dà fastidio che arriviamo sempre davanti a loro» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG