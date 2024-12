È scontato che prima o poi giocatori di grosso calibro internazionale e stelle della Serie A attraggano club europei di blasone e dalla cospicua disponibiltà economica. La notizia riceve conferme.

Nell’esteso teatro del calciomercato, le mosse dei club e il futuro dei loro giocatori chiave tengono spesso in allrensione i tifosi di tutto il mondo. Quando un giocatore arriva a certi livelli in Serie A ecco che club di campionati più sulla carta competitivi e, soprattutto, ricchi iniziano a bussare alla porta.

Nel Milan attuale sono presenti diversi nomi di respiro internazionale e la stampa estera spesso guarda verso questi lidi per cercare conferme ai piani dei propri club di riferimento nazionali.

Il ruolo di Zlatan

Come senior advisor di Redbird Zlatan Ibrahimovic è di fatto il tramite tra la società e la squadra in casa Milan e si sta attualmente trovando in una situazione delicata in cui vanno vagliati diversi scenari che comprendono eventualita di offerte importanti per i big della squadra. Ibra e l’AD Furlani potrebbero quindi essere anche tentati da sostanziose offerte dall’estero per i big rossoneri e, su questo giocatore in particolare, dall’estero sono già suonate sirene importanti.

Fedeltá o nuova avventura

Nonostante l’ammirazione e l’interesse provenienti da squadre di rilievo il giocatore si trova in una situazione ed in un contesto ideale al Milan. Le sue non eccelse prestazioni stagionali non contribuiscono a fortificare del tutto la cosa ma le situazioni fuori campo, tra cui quella familiare e di spogliatoio, decisamente si. La consapevolezza del sui potenziale ruolo di rilievo sul mercato e delle opportunità che esso offre a livello internazionale rende però il suo futuro un’incognita, soprattutto nel caso dovesse arrivare l’offerta giusta.

Richieste da due top club

Il nome di Theo Hernandez è balzato in cima alla lista dei desideri di alcuni tra i più prestigiosi club d’Europa. Secondo quanto riportato da fonti ben informate sul tema calciomercato internazionale come Sky Sport, la situazione contrattuale del francese, in scadenza nel 2026, ha attirato l’attenzione di squadre del calibro del Manchester United e del Bayern Monaco. I primi, alla ricerca spasmodica di un rinforzo sulla fascia sinistra dopo aver incontrato difficoltà nell’acquisizione di altre opzioni, ha posato gli occhi su Hernandez tramite l’osservazione diretta del suo direttore tecnico Berrada. Al contempo, il gigante bavarese si inserisce nella corsa accentuando ulteriormente la competizione per il cartellino del giocatore e il Milan si può aspettare offerte concrete da un momento all’altro.

Theo Hernandez

