In continua ascesa dalla prestazione del Santiago Bernabeu in poi, Rafa Leao ha ritrovato il gol a San Siro. Il tempo trascorso dall’ultima rete è decisamente un dato che stupisce.

Nel mondo del calcio ogni gol può suscitare un’ondata di emozioni, trasformando e ribalta di sensazioni e motivazioni e, a volte, persino un’intera stagione.

Questo è esattamente ciò che sta accadendo nella galassia Milan, dove il ritorno al gol di Rafa Leao a San Siro era atteso da tempo quasi immemore fino al bel destro sul primo palo di ieri sera contro il Sassuolo su assist di Ruben Loftus-Cheek.

Una nuova fase

Nonostante una prestazione contro il Sassuolo che non è stata priva di errori, con 10 palle perse e solo 15 passaggi riusciti, Leao dimostra di essere un giocatore trasformato, sperimentando nuove posizioni in campo e assumendosi rischi maggiori. La sua capacità di agire quasi da seconda punta, sfruttare gli spazi per tagliare verso il centro, come richiestogli dal suo connazionale Fonseca, ha portato alla realizzazione del gol, evidenziando un’evoluzione nel suo stile di gioco che potrebbe rivelarsi importante per il Milan nelle partite a venire.

Una cavalcata iniziata a Madrid

Rafa Leao, dopo le due panchine a cui è stato relegato dal tecnico Paulo Fonseca ha iniziato a prendersi le sue rivincite dalla serata della splendida vittoria del Milan a Madrid contro il Real. Una prestazione ottima con il portoghese fondamentale per le reti di Morata e Reijnders che si è successivamente evoluta in un trend positivo anche con i gol che, nel frattempo a Novembre diventano tanti: doppietta a Cagliari, in Nazionale contro la Polonia, e le marcature di coppa tra Slovan Bratislava e Sassuolo.

Ritorno al gol a San Siro, il dato

Il gol realizzato da Rafael Leao nella partita di Coppa Italia di ieri contro il Sassuolo rappresenta molto più di un mero aggiornamento statistico; è il simbolo del suo ritorno a surfare e far cantare i suoi tifosi dove l’ultima volta aveva segnato il 25 maggio 2024 in un 3-3 casalingo contro la Salernitana. Ben 192 giorni, quindi, è arrivata la rete del parziale 4-0 sugli emiliani che, pur non essendo decisivo per l’esito della partita, ha un significato molto più profondo. Segna la fine di un digiuno personale davanti al proprio pubblico e un motivo di ispirazione per lo stesso Leao ma anche per tutto il Milan verso traguardi ambiziosi.

